Schwarzenegger narrará documentário de filho de Cousteau sobre mundo marítimo

Arnold Schwarzenegger será o encarregado de narrar o documentário em 3D Wonders of the Sea, dirigido por Jean-Michel Cousteau, filho do célebre oceanógrafo Jacques Cousteau, e Jean-Jacques Mantello, sobre o mundo marítimo, informou nesta terça, 18, o site The Hollywood Reporter.

"Arnold e eu compartilhamos o mesmo entusiasmo sobre o que se deveria fazer para proteger os mares", declarou Cousteau.

"Meu pai sempre dizia que as pessoas protegiam o que amavam, e Arnold vai nos ajudar a atingir esse objetivo porque, quando o público vir o documentário, também quererá proteger as maravilhas do mar", acrescentou.

A obra, produzida pela 3D Entertainment Films, foi rodada ao longo de três anos nas águas de Fiji e nas Bahamas, e levará ao espectador uma viagem de aprendizagem e descoberta sobre as ameaças que espreitam o oceano.

"Quando vi pela primeira vez as imagens do documentário, fiquei alucinado e quis me envolver no projeto", declarou Schwarzenegger, que também foi um dos produtores da obra.

"É um festival visual e lança uma mensagem potente sobre a necessidade de proteger nossos oceanos", completou o ator.

A Conquistador Entertainment apresentará o documentário, de 85 minutos, na próxima edição do Festival de Cinema de Cannes.

Explorador, ecologista, educador e produtor de cinema, Cousteau está há mais de 50 anos continuando o trabalho iniciado por seu pai em defesa dos oceanos.

À frente da Ocean Futures, criada em 1999 após a morte de seus pais, Cousteau quis manter viva a chama do espírito familiar. Além de explorar o oceano, sua missão é educar e inspirar o público para que aja de maneira responsável na proteção do meio ambiente.

Cousteau produziu mais de 70 filmes vencedores de diferentes prêmios que são uma valiosa arma para alertar às consciências sobre os perigos que ameaçam o planeta.