Schwarzenegger mostra que sempre gostou de cortar o cabelo do filho

#tbt Some things never change @patrickschwarzenegger. Uma publicação compartilhada por Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) em Mar 30, 2017 às 4:38 PDT

Conhecido do grande público por seus papéis como homem truculento, herói ou bandido, Arnold Schwarzenegger mostrou, em sua página do Instagram, que tem seu lado meigo ao postar uma montagem de fotos cortando o cabelo do filho Patrick.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-governador da Califórnia, publicou as imagens que traz o filho ainda menino e já adulto, mais recente. E faz a seguinte observação: "Algumas coisas nunca mudam @patrickschwarzenegger".

Seguindo a mesma linha do pai, Patrick também publicou uma foto em sua página do Instagram, mostrando o pai, muito bem humorado, cortando seu cabelo. Além da máquina, Schwarzenegger, o pai, tem uma tesoura de tamanho considerável.