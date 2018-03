Schwarzenegger está de volta em 'O Exterminador do Futuro'

Graças às maravilhas da tecnologia digital, Arnold Schwarzenegger retoma nas telas o papel do implacável robô que o projetou mundialmente na franquia O Exterminador do Futuro. E com a mesma aparência e o mesmo vigor físico que o atual governador da Califórnia exibia em 1984, quando o cineasta James Cameron escolheu o ex-Mister Universo para protagonizar o primeiro filme, como o andróide T-800. "Recriamos o personagem de Schwarzenegger no computador, para que ele parecesse ainda ser aquele Exterminador do título original, o cyborg que vem do futuro para matar a mãe de John Connor", disse McG, o diretor da quarta aventura, intitulada Exterminador do Futuro: A Salvação.

Personagem de Schwarzenegger é recriado no computador. Foto: Divulgação

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Trailer de 'O Exterminador do Futuro'

Uma das cenas mais aguardadas dessa superprodução, que desembarca nos cinemas brasileiros nesta sexta-feira, dia 5, é o momento em que John Connor, já adulto (agora interpretado por Christian Bale), se depara com o Exterminador pela primeira vez. "O próprio Schwarzenegger participou do processo de criação do seu personagem, acompanhando tudo de perto. E ele ficou bastante satisfeito com o resultado. Está fazendo o maior boca-a-boca para o filme", contou McG, lembrando que outro ex-fisiculturista austríaco "dublou" o físico avantajado de Schwarzenegger nessa continuação. Quem rodou as cenas de ação foi Roland Kickinger, que teve o rosto substituído pela imagem de Schwarzenegger mais jovem na pós-produção. Kickinger já interpretou o governador no filme biográfico See Arnold Run (2005), que refaz toda a trajetória de Schwarzenegger, desde a obsessão pelo fisiculturismo, já na adolescência, até sua candidatura política nos EUA.

"O novo Exterminador não teria graça sem a participação de Arnold, mesmo que fosse numa sequência realizada com efeitos especiais", disse Christian Bale, que pediu a "benção" a Schwarzenegger, ao encontrá-lo por acaso num estacionamento de Los Angeles, onde eles conversaram sobre o roteiro do novo filme. A quarta parte é ambientada em 2018, quando John Connor lidera a resistência humana contra a Skynet e seus exterminadores num clima de pós-apocalipse. "Arnold me pareceu muito entusiasmado com a revitalização da franquia. É quase impossível separá-lo dos filmes O Exterminador do Futuro. Nem os fãs aceitariam", completou o ator.