Schwarzenegger está de volta a Hollywood

Provavelmente, nenhum deve render um Oscar a Schwarzenegger. Na verdade, os filmes, e o próprio salário do astro de "Exterminador do Futuro", são de baixo custo em comparação aos seus grandes sucessos globais do passado.

Mas executivos do estúdio apostam que os fãs estrangeiros mais uma vez responderão a uma personalidade cujos 24 filmes geraram vendas mundiais nas bilheterias de 3,9 bilhões de dólares, de acordo com boxoffice.com.

"Ele ainda é uma estrela mundial que ressoa com o público de ação em todo o mundo", disse Rob Friedman, copresidente do grupo Lionsgate, que deve lançar seus próximos dois filmes. "The Last Stand" será lançado em 18 de janeiro e "The Tomb", em setembro.

"Ten", o terceiro filme, está programado para lançamento em janeiro de 2014 pela Open Road Films, uma joint venture das cadeias AMC e Regal Theater.

"Quando você deixa a indústria do cinema por sete anos, é um pouco assustador voltar porque você não sabe se você é aceito ou não", disse Schwarzenegger em um evento para a imprensa no sábado para "The Last Stand".

"Pode haver toda uma nova geração de estrelas de ação que surgiram nesse meio tempo."

O ator disse que estava "muito surpreso" com o que chamou de uma "grande reação" à sua participação especial no filme de ação de 2010 "Os Mercenários", que contou com as estrelas Sylvester Stallone e Jason Statham. O filme arrecadou 103,1 milhões de dólares em vendas de ingressos nos EUA e 274,5 milhões de dólares em todo o mundo.

Desde então, Schwarzenegger apareceu em "Os Mercenários 2" e disse que vai participar de um quinto filme do "Exterminador do Futuro", se for feito.

A Universal Pictures, da Comcast, quer "fazer um monte" de novos filmes com base no filme "Conan, O Bárbaro", de 30 anos atrás, contou Schwarzenegger, em que ele iria reprisar seu papel como um bárbaro.

Ele acrescentou que a Universal também quer fazer uma sequência da comédia de 1988 "Gêmeos", em que ele e Danny DeVito interpretaram gêmeos incompatíveis, a ser chamada de "Triplets" (Trigêmeos).

Schwarzenegger já não recebe mais os contracheques de 25 milhões de dólares no seu auge e deve receber entre 8 e 10 milhões de dólares por cada um de seus próximos três filmes, de acordo com duas pessoas com conhecimento de seu salário, mas que não foram autorizadas a falar publicamente sobre o assunto. Ele também recebe uma porcentagem dos lucros, de acordo com uma das pessoas.

O orçamento para "The Last Stand" é estimado em 50 milhões de dólares, de acordo com o site especializado em cinema IMDB.com.

"Ele tem um valor significativo fora dos Estados Unidos e Canadá, onde ele ainda é reverenciado por pessoas que cresceram com ele ao longo dos anos", disse Jere Hausfater, diretor de operações da empresa de produção de filmes Aldamisa Internacional, que espera fazer um filme com Schwarzenegger no futuro.