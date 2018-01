Scheneider negocia para contracenar com Adam Sandler O ator Rob Schneider, parceiro habitual de Adam Sandler, está em negociação para contracenar com o astro de Click em sua nova comédia You Don´t Mess With the Zohan, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. O filme da Columbia Picture conta a história de um agente da Mossad (serviço secreto israelense), que finge sua morte para se mudar para Nova York e assim se tornar um cabeleireiro. Schneider viverá um motorista de táxi. As filmagens começam no verão norte-americano em Los Angeles e Nova York, com previsão de lançamento para o verão de 2008. Schenider, cujo mais recente lançamento foi The Benchwarmers, está atualmente cuidando da pós-produção de sua estréia como diretor, Big Stan. Sandler retorna às telas com Reign Over Me, um drama sobre a vida dos americanos após os atentados do 11 de Setembro.