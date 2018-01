Scarlett Johansson visita crianças pobres da Índia A atriz americana Scarlett Johansson visitou na quarta-feira crianças dos bairros pobres de Nova Délhi para verificar suas necessidades de saúde e educação, informou a ONG Oxfam. Scarlett viajou a pedido da organização humanitária para observar as campanhas de solidariedade promovidas pela Oxfam, em um país onde 40% das meninas e 25% dos meninos não completam a educação básica. "Na região de Uttar Pradesh (norte), 70% das meninas nunca foram ao colégio. A Índia é atualmente o lar da maior quantidade de população sem escolarização do mundo", disse em comunicado o diretor-geral da Oxfam para o sul da Ásia, Ashvin Dayal. "Estamos encantados com o apoio de Scarlett", acrescentou. A chegada da atriz, considerada "a mulher mais sexy do mundo" pela revista Playboy, causou rebuliço na capital indiana, onde a imprensa disputa por fotografias. Os jornais indianos publicaram os primeiros passos de Scarlett no hotel de luxo onde descansa, e narraram os detalhes da comida indiana que a atriz degustou e a posterior conversa que manteve, em torno de uma mesa com vinho tinto, com seu representante e amigos. "Scarlett ficou acordada até às 23 horas e falou sobre a comida. A atriz costuma fumar, mas não acendeu um só cigarro até que uma criança que estava sentada perto dela no restaurante fosse embora", informou o jornal The Times of India.