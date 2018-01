Scarlett Johansson rejeita papel em musical de Lloyd Webber A atriz norte-americana Scarlett Johansson rejeitou um convite para protagonizar o novo musical londrino de Andrew Lloyd Webber, The Sound of Music, depois de a princípio ter aceitado o papel, segundo revelou o diretor. A protagonista do filme Encontros e Desencontros, que atualmente filma Scoop, de Woody Allen, foi convidada para interpretar a freira Maria, que canta nas colinas da Áustria. Scarlett, de 21 anos, teria aceitado de imediato o convite e, inclusive, demonstrado suas habilidades de cantora diante do público. No entanto, mais tarde, rejeitou a oferta. Andrew Lloyd Webber atribuiu a desistência de Scarlett a seus empresários. "Desfrutamos de um jantar maravilhoso e ela cantou diante de todos, o que foi fantástico. Perguntei-lhe se queria o papel de The Sound of Music e ela disse que sim. Então começamos a planejar as coisas", conta Lloyd Webber. Mas depois de consultar seus empresários, Scarlett Johansson voltou atrás. A atriz negou as acusações de Lloyd Webber, citando motivos profissionais para sua decisão de não participar da obra. Pouco tempo da estréia de Ponto Final - Match Point (2006), de Woody Allen, filme que mostra Scarlett no papel da sensual Lola, a atriz foi eleita a mulher mais sexy do mundo pelos leitores da revista inglesa FHM. Os motivos: seus atributos físicos e sua personalidade.