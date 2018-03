Scarlett Johansson pede divórcio de marido, diz jornal

A atriz Scarlett Johansson pediu divórcio de seu marido, o francês Romain Dauriac, e já se prevê uma longa batalha judicial pela custódia da filha do casal, informou nesta terça-feira, 7, o jornal The New York Post.

Veículos da imprensa americana informaram em janeiro que o casal tinha se separado em meados do ano passado. Inclusive, a atriz apareceu em atos públicos recentes sem aliança.

De acordo com o New York Post, a advogada de Johansson, Judith Poller, entregou ao advogado de Dauriac, Harold Mayerson, a ação de pedido de divórcio.

Segundo Mayerson, o marido da atriz está lutando para conseguir a custódia da filha do casal, Rose Dorothy Dauriac, para levá-la para viver com ele na França.

"Vai ser um processo interessante", disse o advogado de Dauriac ao The New York Post.

Johansson e Dauriac, um jornalista e colecionador de arte, se casaram em segredo em 2014 nos Estados Unidos.