Scarlett Johansson leiloa encontro com fã pela internet

Scarlett Johansson, considerada uma das atrizes mais sexies de Hollywood, leiloará um encontro através da internet que permitirá ao vencedor conhecê-la pessoalmente na estréia de seu próximo filme, He's Just Not That Into You. Os fãs começaram a dar seus lances no site eBay pelo encontro com a protagonista de Encontros e Desencontros na segunda-feira, 3, e, após doze horas, o leilão passou dos US$ 0,99 (R$ 1,60) para US$ 560 (R$ 933, 50). Nesta terça, 4, a aposta já atingia os U$$ 12 mil (R$ 20 mil) O vencedor receberá duas entradas para assistir à estréia mundial de He's Just Not That Into You, na qual Scarlett, de 23 anos, divide cena com outros astros, como Jennifer Aniston, Drew Barrymore e Ben Affleck. O prêmio inclui também um carro com chofer até o cinema onde ocorrerá a estréia, que acontecerá em julho em Los Angeles ou Nova York, serviço de cabeleireiro e maquiagem e, certamente, conhecer a atriz pessoalmente. A própria atriz tornou público este leilão através da página de vídeos YouTube, na qual afirmou que o dinheiro obtido será destinado à ONG Oxfam América. A disputa, que exige aumentar no mínimo US$ 10 em relação ao último preço alcançado, estará aberta até 12 de março. Scarlett colabora com a Oxfam desde 2005 e em 2007 viajou para Sri Lanka e Índia para conhecer os programas contra a pobreza desta organização. Além de Scarlett, outros artistas participaram deste programa de leilões organizado pela ONG, entre eles Tom Hanks e Shakira. Ao fim da disputa pela intérprete de Match Point - Ponto Final, se abrirá o prazo para leiloar um encontro com Kristin Davis na estréia mundial do filme Sex and the City.