Scarlett Johansson lançará disco com versões de Tom Waits

A atriz norte-americana Scarlett Johansson, considerada uma das mais sensuais de Hollywood, decidiu se aventurar na música, e finalizou as gravações de seu primeiro álbum, Anywhere I Lay My Head. O disco conterá 10 versões para músicas originalmente lançadas pelo cantor Tom Waits, e uma inédita, Song for Jo, informou na quinta-feira, 14, a revista musical americana Billboard em seu site. Scarlett, de 23 anos, dividirá os vocais em duas faixas com o cantor David Bowie. O disco também contará com a participação de Nick Zinner, guitarrista da banda Yeah Yeah Yeahs, e terá a produção de David Sitek, guitarrista do TV On The Radio. A atriz, musa recente de Woody Allen em filmes como Match Point e Scoop, decidiu, segundo a publicação, gravar um disco baseado na obra de Tom Waits por "considerar suas melodias belas e sua voz diferente". Scarlett enviou algumas gravações a Waits, que aprovou a iniciativa e lhe deu o sinal verde para seguir em frente. Segundo a Billboard, a cantora ainda não tem planos para atuar ao vivo, embora garanta que "não perderia a oportunidade" de participar de algum festival no futuro.