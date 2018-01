Scarlett Johansson lança CD, mas quer distância de Paris Hilton

Desde a sua consagração no filme Encontros e Desencontros (2003), Scarlett Johansson sempre se manteve firme no lado 'descolado' de Hollywood. Contudo, a estrela preferida do diretor cult Woody Allen, afirma, faltando cerca de um mês para lançar seu primeiro álbum, Anywhere I Lay My Head, que não quer ser comparada a jovens atrizes igualmente inclinadas à música, como Paris Hilton e Lindsay Lohan. Scarlett fez essa declaração em entrevista que será publicada na íntegra na edição de maio da revista Spin. "Eu não tenho ligação nenhuma com elas, nem meu estilo de vida e nem o tipo de música que escuto. Elas provavelmente fizeram músicas que combinam com o estilo de vida delas. Não seria ótimo se eu dançasse minha própria música em uma boate?, diz a atriz. Entretanto, Scarlett afirma que 'seu álbum é mais parecido com seu estilo'. 'Tenho uma vida mais tranqüila', finaliza a atriz.