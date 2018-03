Scarlett Johansson está em 'The Spirit', de Frank Miller

The Spirit, personagem da lendária história em quadrinhos criada por Will Eisner em 1940, é certamente uma das mais aguardadas versões para o para cinema de uma HQ. O filme, dirigido por Frank Miller, que é o autor de várias HQs de sucesso, como Batman - O Cavaleiro das Trevas, 300 de Esparta e Sin City, terá no elenco Samuel Jackson (como O Polvo), Scarlett Johansson (como Silken Floss, uma secretária misteriosa, fatal e frígida) e Eva Mendes como Sand Saref e Paz Vega, como a dançarina de cabaré assassina, Plaster de Paris. Veja também: Assista ao trailer de 'The Spirit' Spirit é um herói sem super-poderes. É a história do detetive Danny Colt que decidiu criar uma nova identidade, a de Spirit, depois de ter sido dado como morto. O anonimato foi o único 'poder' que lhe restou para enfrentar os criminosos de Central City. Seu grande inimigo, O Polvo, que o oposto, destruí-la. Spirit persegue o inimigo, em cenas obscuras em armazéns, cemitérios, docas. A estréia será um presente de Natal para os norte-americanos, chegando às telas no dia 25 de dezembro. Os brasileiros só verão o filme no ano que vem, em 16 de janeiro.