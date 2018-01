Scarlett Johansson é eleita a mulher mais sexy do mundo A atriz norte-americana Scarlett Johansson foi eleita a mulher mais sexy do mundo, segundo uma pesquisa publicada pela revista inglesa masculina FHM. A protagonista do filme Ponto Final, de Woody Allen, foi eleita a mulher mais sexy por seus atributos físicos e sua personalidade, segundo a pesquisa realizada com milhares de leitores da FHM. "Uma das melhores coisas que uma mulher espera escutar é que ela é sexy. Quero agradecer aos leitores da FHM por terem me dado esse imenso presente", declarou a atriz, que já participou de filmes como Encontros e Desencontros (2003), de Sofia Coppola, e Moça com Brinco de Pérola (2003), de Peter Webber. Atualmente filma Scoop, de Woody Allen. Angelina Jolie que venceu a pesquisa anterior ficou em segundo lugar. A atriz norte-americana vai estrelar Sin City 2, de Robert Rodriguez, logo após o nascimento de seu filho com o ator Brad Pitt, previsto para meados do ano. Em terceiro lugar na pesquisa ficou Jessica Alba, a atriz de Quarteto Fantástico e Sin City que foi eleita, com mais de 2,5 milhões de votos, a "namorada ideal" pelo site AskMen.com. A atriz e cantora pop Jessica Simpson ficou em quarto e Keira Knightley, que concorreu ao Oscar de melhor atriz por Orgulho e Preconceito, de Joe Wright, em quinto.