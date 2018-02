Scarlett Johansson diz que irá processar revista de fofoca

A atriz americana Scarlett Johansson tomará "ações legais imediatas" contra a US Magazine, depois que a revista insinuou em sua capa que ela tinha operado o nariz, segundo informou na quinta-feira, 6, a imprensa local. A protagonista de Encontros e Desencontros aparece em uma reportagem da revista de fofocas, na qual se questiona quais personagens famosos recorreram à cirurgia plástica para melhorar sua aparência. Um porta-voz da atriz qualificou a reportagem de "escandalosa", falsa e infundada, ao mesmo tempo em que a atriz assegura em comunicado que "sempre fui muito franca com a imprensa sobre minha aparência física". Nesse comunicado, publicado por vários meios de imprensa, Scarlett assegura estar "preocupada" porque seus fãs e inclusive seus empregadores possam se sentir "enganados". Após o anúncio de que a atriz ia entrar na justiça contra a revista, a US Magazine disse em comunicado que "em nenhum lugar em nossa reportagem dizemos de forma categórica que Scarlett Johansson tenha feito uma cirurgia estética".