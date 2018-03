Scarlett Johansson comenta vazamento de fotos pela primeira vez

SÃO PAULO - Scarlett Johansson comentou pela primeira vez o vazamento das fotos em que aparece nua em sua casa.

Em entrevista à emissora de televisão norte-americana 'CNN', Scarlett disse que "só porque uma pessoa é um ator, faz filmes, ou qualquer outra coisa, não quer dizer que os outros tem o direito de invadir sua privacidade".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz afirmou que a vida sob os holofotes pode ser uma batalha. No dia 15 de setembro, fotos de Johansson, de 26 anos, exibiam a atriz de topless e com parte de trás do corpo desnuda, e se espalharam rapidamente pela web.