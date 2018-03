Scarlett, como heroína de anime, toma os cinemas de assalto; veja quais são as estreias da semana

Toda semana tem sido a mesma coisa. Um filme grande, e o desta quinta, 30, é A Vigilante do Amanhã, que tem efeitos e muito ais. Entra num circuito imenso e o público, claro, vai correr para ver Scarlett Johansson como heroína de anime cultuada. Os restantes lançamentos disputam o que resta do circuito. A animação O Poderoso Chefinho ganha bom espaço, e o trailer promete. O Ornitólogo entra pequeno, mas é um grande filme de João Pedro Rodrigues. E Galeria F prossegue com a investigação da diretora Emilia Silveira sobre os porões da ditadura cívico-militar que estourou há 53 anos, em 31 de março (amanhã, sexta) de 1964.

Os Belos Dias de Aranjuez

Les Beaux Jours d'Aranjuez, França-Alemanha/2016, 97 min. Drama. Dir. Wim Wenders. Com RedaKateb, Sophie Semin, Jens Harzer.

Faz tempo que Wim Wenders deixou de ser o grande diretor de Paris, Texas e Asas do Desejo, embora ainda consiga surpreender com as proezas técnicas e estéticas de Pina, por exemplo. Seu novo filme parece simples. Um dia de verão. Um jardim. Um terraço. Um homem e uma mulher sob as árvores e uma brisa leve. Conversam - sobre tudo. O 3-D, aplicado a um tema tão íntimo, e os diálogos de Peter Handke ajudam (um pouco).

14 anos. Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Central - O Filme

Brasil/2015, 107 min. Documentário. Dir. Tatiana Sager. Com Tatiana Sager, Renato Dornelles, Luca Alverdi.

O sistema carcerário brasileiro tem estado sob investigação, como um dos maios desumanos do mundo. Em Porto Alegre, o Presídio Central já foi chamado de 'masmorra do século 21'. Esse documentário conta um pouco de sua história, e das pessoas ali confinadas.

14 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

O Espaço Entre Nós

The Space Between Us, Estados Unidos/2016, 121 min. Ficção Científica. Dir. Peter Chelsom. Com Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman.

Primeiro homem a nascer em Marte é produto de um experimento científico. Um dia ele vem à Terra para investigar sua origem, e descobrir seus pais biológicos. A trama tem algo de Um Estranho numa Terra Estranha, o clássico de Robert Henlein que, justamente, está sendo reeditado no País.

12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Penha, Santana Parque, Shopping D. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, Santana Parque.

Eu Te Levo

Brasil/2017, 70 min. Drama. Dir. Marcelo Müller. Com Anderson Di Rizzi, Giovanni Gallo, Rosi Campos.

Rodrigo bate nos 30 anos sofrendo da síndrome de Peter Pan. Quando seu pai morre, ele precisa cuidar dos negócios da família. E tem de amadurecer na marra. Um retrato geracional que, como comédia, também é traçado em La Vingança, outro filme em cartaz. É o longa de estreia do roteirista de Infância Clandestina, que era bom, bem escrito.

l14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Galeria F

Brasil/2015, 86 min. Documentário. Dir. Emília Silveira.

Ex-presa política, a diretora vem retraçando a história dos porões da ditadura cívico-militar. E, depois do ótimo Setenta, propõe a história de Theodomiro Romeiro dos Santos, militante revolucionário, preso aos 18 anos e torturado por quase uma década na mamora do título. Importante, e com valor de advertência, nesse momento em que vozes se erguem, pedindo o retorno dos militares.

12 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú, Spcine CCSP.

A Glória e a Graça

Brasil/2017, 93 min. Drama. Dir. Flávio R. Tambellini. Com Carolina Ferraz, Sandra Corveloni, Sofia Marques.

A relação conturbada entre uma travesti bem-sucedida e sua irmã, não tão bem sucedida assim. O trunfo da produção é uma mulher no papel da transgênero. E quem faz a personagem - Glória - é Carolina Ferraz. Não deixa de ser um ato de coragem, mas em Berlim, ao apresentar a intérprete de Una Mujer Fantástica, o diretor chileno Sebastián Lelio defendeu que transgêneros sejam interpretados por... transgêneros.

14 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cinearte, Jardim Sul, Santana Parque.

Mulheres do Século 20

20th Century Women, Estados Unidos/2017, 119 min. Comédia dramática. Dir. Mike Mills. Com Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig.

No fim dos anos 1970, três mulheres da Califórnia assumem o encargo de criar um garoto sem a referência masculina. Tem gente que, até agora, não se conforma de que Annette Bening não tenha sido indicada para o Oscar.

14 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca - Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

O Mundo Fora do Lugar

Die Abhandene Welt, Alemanha/2015, 101 min. Drama. Dir. Margarethe von Trotta. Com KatjaRiemann, Barbara Sukowa, Matthias Habich.

Um homem se depara, na internet, com a foto de uma diva, e ela parece sua mulher, que morreu. A filha vai investigar o caso. A diretora alemã Von Trotta tem feito filmes para investigar a condição da mulher no mundo. Hannah Arendt foi o anterior, e obteve, merecidamente, sucesso de público e de crítica.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Ornitólogo

L'ornithologue, Portugal-França-Brasil/2017, 117 min. Drama. Dir. João Pedro Rodrigues. Com Paul Hamy, Han Wen, João Pedro Rodrigues.

Ornitólogo sofre acidente com seu caiaque e é salvo por peregrinas que fazem o Caminho de São Tiago. Sua história é narrada pelo que tem de analogia com a de Santo Antônio. O português João Pedro Rodrigues faz um cinema LGBT e isso o coloca num nicho, ou gueto. É injusto - é um grande cineasta. E esse é um grande filme.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Poderoso Chefinho

The Boss Baby, Estados Unidos/2017, 97 min. Comédia. Dir. Tom McGrath.

Alec Baldwin e Kevin Spacey estão no elenco que fornece as vozes aos personagens dessa paródia do clássico O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. A família aumenta, e garoto descobre que o novo irmão é um déspota que usa terno e gravata, embora ainda seja bebê. Quem é esse cara? O trailer é uma graça, e promete.

Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Frei Caneca - Espaço Itaú, Morumbi Town (3D), Splendor Paulista.

A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell

Ghost In The Shell, Estados Unidos/2017, 106 min. Ficção Científica. Dir. Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt, Takeshi 'Beat' Kitano.

A Major/Scarlett tem cérebro humano numa carcaça cibernética. Baseado numa anime cultuada, o diretor Sanders fez um filme que revisita os clássicos da ficção científica (Blade Runner, RoboCop, O Vingador do Futuro etc) e é assombrado pela questão existencial que devora a protagonista - ela é humana ou... O quê? Um filmaço cheio de efeitos, mas com algo mais. E Scarlett... É ótima!

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (IMAX/3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Morumbi Town (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (IMAX/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).