Sátira ao cinema de Hollywood lidera bilheterias nos EUA A comédia Epic Movie, de Jason Friedberg, liderou as bilheterias norte-americanas com US$ 19,2 milhões de dólares arrecadados no fim de semana de estréia. O filme parodia dezenas de filmes, programas de televisão e até a socialite bilionária Paris Hilton. Em segundo lugar ficou a comédia de humor negro Smokin´ Aces, sobre um grupo de assassinos que tenta assassinar um mágico. Faturou US$ 14,3 milhões. Paralelamente, os filmes candidatos ao Oscar tiveram boa recepção junto ao público desde que foram anunciados os candidatos aos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, segundo cálculos da indústria e dos estúdios. Assim, ``Dreamgirls, O Labirinto Fauno e A Rainha recuperaram força nas bilheterias. O aspirante ao prêmio máximo de melhor filme Os Infiltrados, de Martin Scorsese, passou do 35.º lugar para o 12.º nesta semana. Babel, ganhador do Globo de Ouro ficou em 13.º lugar, com US$ 2,6 milhões, o que representa um acréscimo de 25% em relação à semana passada. Confira o ranking dos filmes mais vistos 1. Epic Movie - U$ 19,2 milhões 2. A Última Cartada - U$ 14,3 milhões 3. Uma Noite no Museu - U$ 9,4 milhões 4. Catch and Release - U$ 8,0 milhões 5. Stomp the Yard - U$ 7,8 milhões 6. Dreamgirls - U$ 6,6 milhões 7. À Procura da Felicidade - U$ 5,0 milhões 8. O Labirinto do Fauno - U$ 4,5 milhões 9. A Rainha - U$ 4,0 milhões 10. The Hitcher - U$ 3,6 milhões