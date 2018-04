Sarah Jessica Parker inicia 'Sex and the City 2'

A jornalista Carrie Bradshaw, lendário papel da atriz Sarah Jessica Parker no seriado de TV, vai voltar às telas do cinema. As cenas de Sex and the City 2 já começaram a ser filmadas nas ruas de Nova York na manhã desta terça, 1, segundo publica o site Just Jared.

Sarah, de 44 anos, foi fotografada usando um vestido branco meio transparente, acima do joelho, com um par de sapatos Christian Louboutin dourados, e com seus longos cabelos soltos esvoaçantes de sempre. O filme, que poderá contar com uma participação da ex-Spice Girl Victoria Beckham, deve ser lançado em 28 de maio de 2010.