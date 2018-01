Sarah Jessica Parker faz médica solitária em 'Smart People'

Para Sarah Jessica Parker e Dennis Quaid, a decisão de atuar em Smart People, que estréia nesta sexta-feira, 11, nos Estados Unidos, pode parecer uma opção arriscada, em vista do contraste entre suas imagens públicas e seus papéis no filme: médica solitária e professor universitário ranzinza. Contudo, os dois acham que a decisão foi inteligente. Em Smart People, Sarah Jessica é uma médica solitária e malcuidada - algo totalmente diferente de Carrey, do seriado Sex and the City. Na atração, a atriz vivi uma uma nova-iorquina moderna, antenada com a moda e em busca de amor. Dennis Quaid já fez atletas durões, policiais e pais de família em filmes como Desafio do Destino, Acerto de Contas e Operação Cupido, de modo que seus fãs podem estranhar o papel de um professor universitário gordo e taciturno. Muitos atores temem que, se fizerem papéis que destoam da imagem que o público tem deles, alguns fãs poderão rejeitá-los. Esse tipo de choque de imagem parece não ter favorecido John Travolta no ano passado, quando representou uma mãe obesa em Hairspray - Em Busca da Fama, nem Kevin Costner, que foi um serial killer em Instinto Secreto. Entretanto, Quaid e Sarah disseram à agência de notícias Reuters, em entrevista conjunta, que seus papéis em Smart People foram um desafio criativo, útil para mantê-los "afiados". Essa estratégia já funcionou bem para Quaid no passado. O papel de gay casado e não assumido em Longe do Paraíso (2003) lhe valeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator e marcou uma virada crítica em sua carreira. Em Smart People, Quaid é Lawrence Wetherhold, um professor universitário que dá bronca em estudantes cujos nomes com frequência não consegue recordar. Desde a morte de sua mulher, ele parece arrastar-se pela vida, cego para o mundo que o cerca. Porém, quando conhece Janet Hartigan (papel de Sarah), uma médica de pronto-socorro que fala pouco e é dedicada ao trabalho, uma faísca de emoção se reacende, e eles iniciam uma relação repleta de altos e baixos. O filme estreou no festival de cinema Sundance este ano e já vem sendo visto como possível candidato ao Oscar, principalmente pelo olhar realista que lança sobre os relacionamentos e a fragilidade humana.