Santoro fará par romântico com Jim Carrey em novo filme

O ator Rodrigo Santoro afirmou durante o Ischia Global Film & Musical Fest, na Itália, nesta segunda-feira, 14, que terminou de rodar o filme I love you Phillip Morris, em que interpreta o amante do astro Jim Carrey. "É uma comédia muito divertida sobre um casal gay cuja relação fica estremecida após o surgimento de um outro homem, um certo Philip Morris, interpretado por Ewan McGregor. O filme é dirigido por Glenn Ficarra e John Requa (dupla de Papai Noel às Avessas (2003), ndr)", revelou o ator de 32 anos. Santoro também declarou que Che - cinebiografia de Che Guevara dividida em duas partes, em que faz o papel de Raúl Castro - já conseguiu uma distribuidora nos Estados Unidos. "Há três semanas, Steven (Soderbergh, diretor do filme) me deu essa boa notícia. Acredito que os dois filmes sairão em outubro e em datas próximas, como ele sempre imaginou. O filme sobre Guevara representou uma experiência muito intensa, de grande pressão e interesse. Filmávamos em horários e locações impossíveis, mas todos, a começar por Steven e Benicio Del Toro (que faz o papel-título), estavam muito motivados", continuou Santoro. O próximo trabalho do protagonista de Bicho de Sete Cabeças será no Brasil. Santoro interpretará o jogador de futebol Heleno de Freitas, craque do Botafogo, anterior a Pelé e Garrincha, em filme dirigido por José Henrique Fonseca (de O Homem do Ano).