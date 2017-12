'Sangue Negro' leva o Oscar de Melhor Fotografia A atriz Cameron Diaz premiou com o Oscar de Melhor Fotografia Robert Elswit, pelo seu trabalho em Sangue Negro. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores O filme concorria com O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (Roger Diakins), Desejo e Reparação (Seamus McGarvey), O Escafandro e a Borboleta (Janusz Kaminski), Onde os Fracos Não Têm Vez (Roger Deakins).