Sandra Bullock volta às comédias em <i>One of the Guys</i> Depois de contracenar nas telonas com Keanu Reeves em A Casa do Lago, a atriz americana Sandra Bullock deve estrelar e produzir a comédia One of the Guys. O projeto da Fox conta a história de uma mulher (Sandra Bullock) cercada por amigos do sexo masculino que de repente resolve abraçar seu lado feminino e cria no grupo um caos. A história baseia-se em uma idéia do produtor Todd Garner, que a levou a Sandra. Os dois produzirão o filme juntos. Em agosto o público pôde conferir a performance da estrela em A Casa do Lago, filme do argentino Alejandro Agresti. No longa, ela é Kate Foster, uma médica que se corresponde por cartas com um arquiteto, Alex Wyler, e descobre que os dois não podem se encontrar fisicamente, pois se encontram em tempos diferentes. Em 2005, ela encarnou mais uma vez a agente do FBI Gracie Hart em Miss Simpatia 2.