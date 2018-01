Sandra Bullock se encaminha para receber primeiro Oscar

Conhecida principalmente por comédias românticas como "Miss Simpatia" e "Amor à Segunda Vista", num primeiro momento Bullock relutou em representar uma pessoa verídica no drama "Um Sonho Possível". Mas foi justamente esse papel que lhe deu sua primeira indicação ao Oscar, nesta terça-feira.

Agora Bullock tem chances de conseguir o prêmio mais importante do cinema por sua performance no papel da mãe cristã rica e de vontade férrea que recebe em sua família um adolescente negro, jogador de futebol americano e sem-teto.

"Olhando para minha carreira, acho que ninguém teria dito 'posso imaginá-la lá no alto um dia'", disse Bullock, de 45 anos, a jornalistas depois de receber o prêmio do Sindicato de Atores (SAG) no mês passado. "Ninguém teria previsto isso, e especialmente não eu."

Bullock contou que ficou apavorada diante da ideia de representar Leigh Anne Tuohy, a mãe loira de Memphis cuja história verídica é a base de "Um Sonho Possível".

"Eu não sabia como abordar o papel ou como contribuir para ele, então ficava repetindo 'não, isso não vai funcionar para mim'", disse ela no ano passado, em entrevista para divulgar o filme.

Ela só mudou de ideia depois de conhecer Tuohy pessoalmente.

Alguns anos atrás Sandra Bullock se afastou das telas por algum tempo, dizendo que nunca se viu realmente como atriz, "porque nunca achei que eu fosse boa o bastante".

Mas durante esse intervalo ela conheceu o fabricante de motocicletas Jesse James, com quem se casou em 2005, e começou a recusar papéis medíocres.

Então chegou "Crash - No Limite", o drama sobre raça e preconceito em Los Angeles que recebeu o Oscar de melhor filme em 2006 e que expôs o lado sério da atriz.

O ano passado foi de altos e baixos para Sandra Bullock. Ela atuou em outra comédia romântica popular, "A Proposta", que rendeu 314 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, e em "Um Sonho Possível", que surpreendeu ao arrecadar 237 milhões.

Mas também atuou no mal recebido "Maluca Paixão", que esta semana lhe valeu uma indicação ao prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz de 2009.

Sandra Bullock pode ser escolhida a melhor e também a pior atriz de cinema do ano? Isso só será sabido após a entrega dos Oscar, em 7 de março.