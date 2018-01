Sandra Bullock rouba a cena no People's Choice

A série vampiresca "Crepúsculo" levou quatro troféus: melhor filme, melhor série de cinema, melhor elenco e melhor revelação masculina (Taylor Lautner).

Johnny Depp foi o ator favorito das plateias; Hugh Jackman ("X-Men Origens: Wolverine") foi o melhor herói de ação.

Na TV, os principais prêmios foram para "House" (drama) e "The Big Bang Theory" (comédia). Na música, os troféus foram para Carrie Underwood (country), Taylor Swift (artista feminina), Keith Urban (cantor) e Mariah Carey (artista R&B).

Mas a noite foi mesmo de Bullock, que chorou ao receber o segundo troféu, depois de um 2009 com dois grandes sucessos nos cinemas - "A Proposta" e "The Blind Side", em que interpreta uma mulher que ajuda um jovem sem-teto a virar astro do futebol americano.

Bullock já havia sido indicada ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild, e está entre as favoritas ao Oscar por "The Blind Side". Ela disse que seu recente sucesso de crítica e público foi "não-planejado, inesperado e irreal". "Tive duas experiências maravilhosas neste ano, e acho que a maioria das atrizes dirão que seria uma sorte ter uma a cada cinco anos."

O People's Choice resulta de uma votação de fãs pela Internet, e é considerado menos sério que o Oscar ou o Screen Actors Guild, concedidos a partir da opinião de pessoas do setor. Mesmo assim, o prêmio popular tem grande audiência, por marcar o início dos dois meses da temporada de prêmios para música, cinema e TV.

Atores, músicos e outros artistas também valorizam essa honraria justamente por partir dos fãs.

"A única razão para qualquer um de nós estar aqui em cima são vocês", disse Depp, astro de "Piratas do Caribe", ao receber o prêmio. "Essa tem sido uma década incrível, e um percurso incrível, e agradeço sinceramente a todos vocês por me concederem todos os seus grandes tesouros."