Sandra Bullock lidera bilheterias do cinema após 10 anos

Sandra Bullock conseguiu liderar a bilheteria no cinema norte-americano depois de 10 anos neste fim de semana, com o público aprovando A Proposta. A comédia romântica da Walt Disney vendeu estimados 34,1 milhões de dólares em ingressos em três dias.

Cena de 'A Proposta', com Sandra Bullock, atriz de 44 anos. Foto: Divulgação

"Definitivamente atendeu e superou as nossas expectativas," disse Mark Zoradi, presidente do Walt Disney Studios Motion Pictures Group. "Em um verão com vários filmes de sequência, é sempre bom ter um filme original."

A Proposta também arrecadou 10 milhões de dólares em outros países, ficando em primeiro lugar na Austrália (3,3 milhões de dólares) e Rússia (2,8 milhões de dólares).

Bullock foi campeã de bilheteria pela última vez nos Estados Unidos em 1999 com o filme Forças do Destino, ao lado de Ben Affleck. Seu melhor índice anterior foi de 17,6 milhões no lançamento de Premonições, em março de 2007.

A atriz de 44 anos interpreta uma executiva que finge um noivado com o assistente (Ryan Reynolds) para evitar ser deportada para seu país de origem, o Canadá. A direção é de Anne Fletcher. A Disney não divulgou o orçamento do filme.

O público masculino correspondeu a 37 por cento da audiência, um índice elevado para uma comédia romântica. No entanto seu reinado vai durar pouco com o lançamento de "Transformers: Revenge of the Fallen" na quarta-feira pela Viacom Inc's Paramount Pictures.

Após dois finais de semana como número 1, The Hangover caiu para o segundo lugar com 26,9 milhões de dólares. O único outro lançamento entre os 10 primeiros foi a comédia de Jack Black "Year One," que ficou em quarto lugar com 20,2 milhões de dólares, de acordo com as expectativas da distribuidora Sony Corp's Columbia Picutres.

O filme de 60 milhões de dólares, do diretor Harold Ramis, tem no elenco Black e Michael Cera (Juno).

Em terceiro lugar ficou o desenho animado Up da Disney com produção da Pixar com 21,3 milhões de dólares. Com arrecadação de 224, 1 milhões de dólares em quatro finais de semana, o filme ultrapassou os 223.8 milhões do total geral de Wall-E, da Pixar, que foi premiado com o Oscar.