Sandra Bullock finalmente lidera bilheterias com 'A Proposta'

O filme "A Proposta" vendeu 12,4 milhões de dólares em ingressos nos Estados Unidos e no Canadá na sexta-feira, segundo a Touchstone Pictures, da Walt Disney.

O filme encerrou o reinado de duas semanas da comédia "The Hangover", que arrecadou 8,5 milhões de dólares na sexta-feira, de acordo com a Warner Bros Pictures, da Time Warner.

Também registrando 8,5 milhões de dólares ficou a nova comédia de Jack Black, "Year One", lançada pela Columbia Pictures, da Sony.

Um cenário mais definido será desenhado no domingo, quando os estúdios divulgarem as estimativas do fim de semana completo.

Bullock, de 44 anos, representa em "A Proposta" uma executiva que finge um noivado com seu assistente (Ryan Reynolds) para evitar a deportação para o Canadá, país onde nasceu. As risadas são garantidas quando ela conhece os pais dele. As críticas foram positivas.

A última vez em que a atriz estrelou um filme que ficou no primeiro lugar das bilheterias foi em 1999 com a produção "Forças do Destino", em que dividiu a cena com Ben Affleck. Suas últimas grandes estreias foram "Premonição" (2007) e "A Casa do Lago" (2006), que levantaram 50 milhões de dólares cada.

A atriz geralmente obtém as melhores bilheterias quando atua em comédias românticas como "Miss Simpatia" (107 milhões de dólares) e "Amor à segunda vista" (93 milhões de dólares).

(Reportagem de Dean Goodman)