Sandra Bullock fala de 'Gravidade'

Em seu mais recente filme, Sandra Bullock é levada para o espaço, mas ela continuou com os pés na Terra. “Tive de levar meu garoto para o set de filmagem”, diz ela. Seu filho, Louis, tem três anos. “Disse aos produtores que este filme deveria se tornar uma experiência fascinante para ele. Uma boa experiência de vida, de modo que não pretendia ficar pendurada no telefone, preocupada o tempo todo com ele.”

Sandra diz que “foi um período fantástico para uma criança de um ano e meio e tudo foi feito para proteger sua cabecinha”. Na entrevista, num hotel em Los Angeles, a atriz de 49 anos nem parece ser mãe de uma criancinha. É um belo dia de outono e ela traja um vestido branco e preto, colado ao corpo que não deixa perceber uma grama de gordura. Os cabelos longos, muito elegante, um sorriso caloroso e o telefone à mão para o caso de Louis precisar de alguma coisa.

“Se há algo que busco em meu trabalho é cordialidade. E encontrei isto no set de Gravidade (Gravity ). Minha vida com meu filho não foi abalada por causa do filme e hoje isto é algo muito importante para mim. Meu filho recebeu muito carinho no set. Este sentimento e a sensação do desconhecido ao trabalhar num filme cuja trama se desenrola no espaço, nos manteve muito unidos.”

Em Gravidade, com roteiro e direção de Alfonso Cuarón, Sandra interpreta a Dra. Ryan Stone, engenheira médica cujo filho morreu recentemente devido a um ferimento trágico na cabeça. Para escapar da dor ela aceita trabalhar a bordo de uma estação espacial com o astronauta Matt Kowalsky (George Clooney). Trata-se de um trabalho de pesquisa aparentemente rotineiro e que complica quando uma explosão e detritos do espaço provocam um terrível acidente que deixa os dois à deriva, vivos, mas condenados a flutuar sem rumo no espaço até acabar o oxigênio.

O treinamento para o filme foi diferente de qualquer coisa que Sandra já fez nestes 25 anos de trabalho no cinema. “Tive de reprogramar meu corpo para reagir como se eu estivesse numa gravidade zero. O que aprendi é que o corpo reage à pressão do terreno. É completamente diferente na gravidade zero. Foram semanas de treinamento e precisei tirar da cabeça a sensação de estar na Terra. O resto teve a ver com resistência. Filmamos na escuridão com objetos metálicos. Havia várias engenhocas no estúdio que me suspendiam e faziam girar. Fiz amizade com elas o mais rápido possível e procurei conseguir a capacidade física para controlá-los ao mesmo tempo que tentava expressar o lado emocional do filme. “As máquinas eram muito complexas. Era como se meu corpo estivesse se comunicando, mas numa linguagem diferente”, diz ela.

Sandra também teve contato com uma astronauta durante sua pesquisa para o papel. “No set muitos técnicos me ajudaram a saber que botões apertar e o que deveria fazer”, ela lembra. “Um dia meu cunhado encontrou um amigo e disse a ele que eu estava trabalhando num filme que se passava no espaço. Ele então disse que a sua cunhada era astronauta. E passou o número de telefone dela. Então conversei com ela para saber como o corpo humano reage no espaço, saber o que devia fazer para reprogramar meu corpo, que nível de força era necessário para movimentar meu braço. É muito estranho reprogramar suas reações para interagir no espaço”, disse ela.

Em muitas cenas do filme, Sandra atua sozinha, fato que, segundo ela, nunca teve algum impacto “Jamais achei que era a única pessoa no filme. O espaço era um personagem constante à minha volta. E depois havia o George, uma pessoa com uma enorme vitalidade e representa a vida no filme. De modo que nunca tive a sensação de estar só, até começar a falar com a mídia sobre o filme e as pessoas começarem a mencionar isto.

Alfonso Cuarón, cineasta mexicano conhecido pelo filme A Princesinha (A Little Princess/1995) e E Tua Mãe Também (Y tu mama también/ 2001) e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004), foi a maior razão para Sandra participar do filme. “A experiência de trabalhar com um artista que você admira e com quem você espera criar alguma coisa um dia, no geral é decepcionante”, diz ela. “Você coloca a pessoa num pedestal e depois vê que não é realmente aquela pessoa gentil. No caso de Alfonso, encontrei um ser humano. Seguimos caminhos semelhantes. Olhamos a vida da mesma maneira.

Examinamos o roteiro, escrito por Alfonso e seu irmão, Jonas Cuarón, e eu disse a ele que não imaginava como transformar aquilo num filme. Mas tudo aconteceu num clima de calma e compreensão. Alfonso insistiu para eu mergulhar no lado emocional da história”. O que Sandra lamenta com relação ao seu trabalho com George Clooney é que foi muito curto.

“Não ficamos muito tempo juntos e eu gostaria que fosse mais. Adoraria fazer mais filmes com ele.” E George tornou-se o artista predileto do seu filho. “Eles se entenderam bem desde o começo. Louis é uma figura e quando queria passar um tempo com seu amigo George me deixava saber”.

Apesar de todo esse vínculo afetivo masculino, Gravidade é um filme forte de uma perspectiva feminina. “Sempre desejei, emocional e fisicamente, fazer o que meus contrapartes masculinos sempre fazem nos filmes. Cada vez que assistia a um filme, sentia inveja e ficava alucinada, o papel principal era masculino. Não são papéis escritos para mulheres. Nos últimos anos vinha buscando um.

“Alfonso e Jonas, seu filho, escreveram este roteiro tendo uma mulher como parte essencial da trama. Algo revolucionário”. Um estúdio acreditou e financiou uma história tão desconhecida como é este filme. Foi uma revolução. “Conseguir ser a mulher no filme exigiu mais do que humildade. Tive de me esforçar, dar o máximo de mim”.

O começo. Os pais de Sandra Bullock eram músicos. Seu pai era professor de música e ensinava técnica de canto. Helga Bullock, sua mãe, era cantora de ópera e também professora de canto. Ela cresceu em Arlington, Virgínia, mas quando era criança a família mudava-se com frequência, para cidades como Nuremberg, na Alemanha, Salzburgo e Viena, onde sua mãe trabalhou.

Sandra sentiu-se atraída para o cinema logo cedo. Deixou a faculdade para tornar-se atriz e trabalhou como garçonete em Nova York até conseguir seu primeiro papel, numa série de televisão, Uma Secretária de Futuro (Working Girl/ 1990), fazendo o papel que Melanie Griffith interpretou no cinema. A série foi um fracasso, mas abriu as portas para Sandra, que começou a ter papéis secundários em filmes como Poção do Amor nº 9 (Love Potion nº 9/ 1992), O Silêncio do Lago (The Vanishing/ 1993) e O Demolidor (Demolition Man/1993). O grande sucesso de Velocidade Máxima (Speed/ 1994) transformou-a numa grande estrela, posição que manteve por quase duas décadas. Sua carreira foi coroada quando, no papel de Leigh Anne Tuohy em Um Sonho Possível (The Blind Side/ 2009) recebeu o Oscar de melhor atriz.

Hoje Sandra pensa mais no filho do que na carreira, afirma ela. O que dificultou sua decisão quando foi convidada para interpretar uma mulher que perdeu o filho em Gravidade. “Ninguém gosta de pensar nisto. Quando estava filmando eu me dizia, ‘que coisa estranha ter de vivenciar esta situação’. Mas explorei essas emoções porque, se não as sentisse pessoalmente, não conseguiria transmiti-las na tela. E sempre me perguntava: ‘o que eu faria se fosse real? Sei que seria muito pior do que interpretar aquela mulher no filme.” TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

