Sam viaja ao passado ajuda polícia em 'Efeito Borboleta'

A série de ficção científica e suspense "Efeito Borboleta" chega à sua terceira parte com "Efeito Borboleta: Revelação", em circuito nacional.

Chris Carmack é Sam, jovem com poder de voltar no tempo e modificar acontecimentos. Foto: Divulgação

Dirigido por Seth Grossman, o filme traz Chris Carmack (das séries "CSI: Miami" e "Desperate Housewives") e Rachel Miner ("Bully" e a série "Californication") em seu elenco.

Como nos outros dois filmes da série, de 2004 e 2006, a sequência é protagonizada por um rapaz com a habilidade de voltar no tempo e modificar os acontecimentos. Sam (Carmack) é capaz de viajar para o passado e transformá-lo - o que nem sempre é benéfico para o presente.

Há alguns anos, Sam voltou ao passado, ajudou a salvar a sua irmã (Rachel) de um incêndio, mas isso custou a vida de seus pais.

Agora, Sam ajuda a polícia a desvendar crimes complicados, viajando para o passado e identificando criminosos. Mas está ciente de que não pode alterar o passado, pois isso trará consequências desastrosas.

Porém, Sam está tentado quebrar essa regra. Uma conhecida de sua infância, chamada Elizabeth (Sarah Habel), reaparece e precisa da ajuda do rapaz. A irmã dela foi assassinada e a garota quer contar com os poderes especiais do amigo para desvendar o crime. O que complica a vida do personagem é que ele foi namorado da garota assassinada.

As ações de Sam no passado criam um novo assassino em série e o protagonista precisa voltar no tempo constantemente para impedir o criminoso de fazer uma nova vítima. Não bastasse isso, ele se torna o principal suspeito da polícia.

Ao contrário dos filmes anteriores, nos quais o personagem precisava de algum estímulo visual para voltar ao passado - como um diário ou uma fotografia -, agora ele consegue viajar apenas com a força do pensamento.

Apesar de ser uma continuação, "Efeito Borboleta: Revelação" não traz os personagens do primeiro filme de volta à ação. O primeiro filme, de 2004, contribuiu para consolidar carreira de Ashton Kutcher - mais conhecido como o marido de Demi Moore. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)