Sam Mendes negocia direção do próximo filme de James Bond

O diretor britânico está em negociações para dirigir o 23 trabalho da venerada franquia de filmes de espionagem sobre James Bond. A produção pode começar em junho deste ano, com vistas a um lançamento em 2011.

Daniel Craig vai reprisar o papel do agente secreto britânico 007, depois de conquistar os fãs no papel de Bond em "Cassino Royale" e "Quantum of Solace."

Será o primeiro filme de ação de Sam Mendes, embora seu trabalho "Soldado Anônimo", de 2005, tenha sido ambientado na guerra liderada pelos EUA no Kuweit. Marido da atriz Kate Winslet, Mendes é mais conhecido por dramas como "Foi Apenas Um Sonho" e "Beleza Americana", que lhe valeu o Oscar de melhor diretor.

O roteiro está sendo escrito por Neal Purvis e Robert Wade, que já trabalham há tempo na franquia, além de Peter Morgan, roteirista de "Frost/Nixon." A produção está a cargo de Michael Wilson e Barbara Broccoli.

(Reportagem de Matthew Belloni e Borys Kit)