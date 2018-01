Salma Hayek vai apresentar o Oscar A atriz Salma Hayek, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2002 por interpretar a pintora Frida Kahlo, no filme Frida, também produzido por ela. Ela poderá ser vista em breve nas telas no filme Ask the Dust, de Robert Towne. No currículo, a atriz tem Era uma Vez no México, de Robert Rodriguez, Ladrão de Diamantes, de Brett Ratner e Dogma, de Kevin Smith, entre outros. O anúncio foi feito hoje pelo produtor da cerimônia que será realizada no domingo, Gil Gates. Entre as atrizes latinas que vão apresentar o prêmio estão Jennifer López e Jessica Alba. A lista de apresentadores da 78.ª cerimônia do Oscar inclui Hilary Swank, Jamie Foxx, Morgan Freeman, Owen Wilson, Luke Wilson, Jennifer Aniston, Tom Hanks, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Will Ferrell, Queen Latifah, Clint Eastwood, Terrence Howard, Meryl Streep, Will Smith, Steve Carell, Nicole Kidman, Chris "Ludacris" Bridges, Uma Thurman, Charlize Theron, Naomi Watts, Lily Tomlin, Reese Witherspoon, Jennifer Lopez e George Clooney. A Academia de Artes e Ciências de Hollywood realiza a cerimônia de entrega dos prêmios Oscar de sua 78.ª edição no domingo, a partir das 22 horas, no Teatro Kodak de Hollywood, transmitida aqui no Brasil pela rede Globo.