Salma Hayek vai anunciar os indicados ao Oscar A atriz mexicana Salma Hayek vai acompanhar o presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA Sid Ganis durante o anúncio dos candidato ao Oscar em sua 79.ª edição. O anúncio está previsto para ocorrer às 11h30, no Brasil, o que significa que o povo de Hollywood vai ter que madrugar e estar a postos às 5h30, já que horário de Los Angeles tem que coincidir com o do fechamento dos jornais de Nova York. Os candidatos serão divulgados no teatro Samuel Goldwyn em Beverly Hills, sede da Academia, e representa a reta final para a conquista da estatueta mais cobiçada do cinema mundial. A julgar por outros prêmios concedidos nesta temporada, espera-se que a lista inclua filmes como Babel, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu, ganhador do Globo de Ouro de melhor filme dramático, os Invasores, A Rainha e o musical Dreamgirls, entre outros. Outros possíveis candidatos em diferentes categorias são o filme de Clint Eastwood Cartas para Iwo Jima, ou a tragicomédia A Pequena Miss Sunshine. Entre os filmes de língua estrangeira, a torcida latina é por Volver, de Pedro Almodóvar e O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro. A estrela de Volver, a madrilenha Penélope Cruz, fará história se cumprirem os prognósticos de primeira atriz espanhola candidata ao Oscar por um papel em castelhano. A confirmação seria uma grande alegria para Salma, uma grande amiga de Penélope. Salma Hayek não é estranha ao Oscar, já que foi a primeira atriz de origem hispânica candidata na categoria de melhor atriz por seu trabalho em Frida, em 2002. A cerimônia de entrega da 79.ª edição do Oscar está prevista para 25 de fevereiro, no Teatro Kodak de Los Angeles, sob o comando da atriz e humorista Ellen Degeneres, que apresenta com sucesso seu próprio programa de variedades, The Ellen Degeneres Show.