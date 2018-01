Salma Hayek: um camaleão em Cannes em defesa da igualdade de gênero

A atriz de origem árabe-mexicana Salma Hayek, de 50, mostrou seu lado mais camaleônico no Festival de Cannes, ao exibir três cores de cabelo nas últimas 24 horas: rosa, preto e castanho. Sua participação na mostra francesa também incluiu duras críticas ao machismo no cinema.

Na segunda-feira, 22, Salma participou de um jantar com outras estrelas, usando um cabelo rosa ondulado. Nesta terça-feira, 23, pela manhã, exibiu um corte de cabelo preto liso e comprido, durante bate-papo sobre o lugar da mulher na indústria do cinema. À noite, a atriz desfilou pelo tapete vermelho do festival, apresentando cabelo castanho, na altura dos ombros.

Hayek, que já estrelou filmes como Frida (2002) e A Balada do Pistoleiro (1995), está em Cannes acompanhada do marido, o magnata francês François-Henri Pinault.

Mais cedo, ela revelou, durante um fórum sobre as mulheres no mundo do cinema, à margem da mostra francesa, não ter tido um começo de carreira fácil: por ser mulher e árabe-mexicana, "todo mundo ria" do seu sonho de ser atriz.

"Cheguei a Hollywood não só como mulher, mas como árabe-mexicana. As pessoas riam de mim por ter o sonho de trabalhar" como atriz, disse Hayek, de 50 anos, filha de pai libanês.

"Era a única mexicana e latina na escola de arte dramática, com exceção de Benicio del Toro, que é porto-riquenho, ou seja, meio americano, e é homem. Ninguém ria dele. Também riam de mim no México (...) Assim como todos os agentes e todos os estúdios" de cinema, acrescentou.

A atriz atacou as atitudes machistas na meca do cinema americano, onde menos de 7% dos filmes são dirigidos por mulheres.

"É verdade que se você é bonita, pode conseguir papéis mais facilmente, mas é muito violento ter que assumir que se você é bonita, forçosamente é estúpida", acrescentou. E em Hollywood, "se dão conta de que você é inteligente, então sua raiva multiplica".

Para muitos, as atrizes são como objetos, denunciou a atriz.

"Dizem 'vamos trazer um mico' e o mico vem e dizem, 'oh, no melhor das hipóteses faremos dinheiro com ele'. Então, um dia veem que o mico sabe contar e dizem: 'matem o mico!'".

Produtores e outros pesos-pesados de Hollywood "não se dão conta de que nós, mulheres, somos um grande poder econômico. Não entendem que somos um público enorme", disse.

Embora tenha comemorado que a situação das mulheres no mundo do cinema seja mais favorável, sobretudo na França, onde uma em cada quatro filmes é dirigido por elas, Hayek não se absteve de criticar também o Festival de Cannes.

"Em 70 anos de Festival de Cannes, só uma mulher ganhou a Palma de Ouro e só obteve a metade dela, pois teve que compartilhá-la com um homem", declarou.

A neozelandesa Jane Campion levou, em 1993, o prêmio máximo da mostra com o filme "O piano", em conjunto com o chinês Chen Kaige por "Adeus, minha concubina".