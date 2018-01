Salma Hayek fará mulher barbada no filme 'Cirque du Freak' A atriz Salma Hayek, indicada ao Oscar por seu papel de Frida Kahlo, fará uma mulher barbada em "Cirque du Freak", novo drama de horror da Universal Pictures. Este será o primeiro papel da atriz desde que virou mãe no ano passado. O filme será dirigido por Paul Weitz ("American Pie" e "Um Grande Garoto") e é baseado na série de livros infantis de Darren Shan. No elenco também está John C. Reilly, que fará um vampiro que convoca uma adolescente para ser sua assistente. A jovem é transformada em uma quase vampira e vai viver no circo de aberrações que inclui o personagem de Hayek, uma mulher barbada chamada Madame Truska. A beldade mexicana de 41 anos, que deu à luz uma menina em setembro, foi indicada ao Oscar por seu papel em 2002 em "Frida", que contou a biografia da artista. Ela atualmente é produtora-executiva do hit da rede ABC "Ugly Beauty" e tem um papel recorrente na série.