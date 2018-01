Salma Hayek está comprometida e grávida Salma Hayek está comprometida com o empresário François Henri Pinault e além disso espera seu primeiro filho, disse nesta sexta-feira, 9, sua A atriz de 40 anos, nascida no México, vai se casar com Pinault, disse a Cari Ross em uma declaração. Salma, protagonista de filmes como Frida, Pequenos Espiões 3 e Ladrão de Diamantes é uma das produtoras executivas da novela da cadeia ABC Ugly Betty (Betty a feia), premiada com o Emmy e grande sucesso na televisão americana. Pinault é presidente e diretor geral de PPR SA, proprietária de marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Stella McCartney. Salma Hayek foi indicada ao Oscar por seu papel em 2002 como a pintora mexicana Frida Kahlo em Frida.