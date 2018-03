Salários de astros de Hollywood estão diminuindo

Os salários de US$ 20 milhões em Hollywood estão diminuindo, e por boas razões: as performances que são mais bem pagas não estão dando bons retornos para os estúdios. É isto que mostra a lista "Último Pagamento das Estrelas" publicada pela revista Forbes nesta terça-feira, 22. No topo da lista está o ator Vince Vaughn, o ex-namorado de Jennifer Aniston. Os filmes de Vaughn renderam US$ 14,73 para cada dólar que ele recebeu. Isto porque até recentemente seu salário era relativamente baixo, e seus filmes, como Penetras Bons de Bico e Separados Pelo Casamento, ainda tinham orçamentos modestos e se saíram muito bem nas bilheterias do mundo inteiro (US$ 285 milhões e US$ 205 milhões, respectivamente). Salários baixos dão as regras na nossa lista. Grandes astros como Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts e George Clooney parece bons graças ao seu trabalho na saga de Onze Homens e Um Segredo, mas o elenco teve um corte no salário do primeiro para o último filme, por conta da baixa nas bilheterias. Para contabilizar cada pagamento das estrelas, a Forbes analisou os últimos três filmes de atores e atrizes antes de 1 de Janeiro de 2008. Animações ficaram de fora do ranking. A publicação também contou que cada ator ganhasse pelo menos US$ 5 milhões por um de seus três filmes. Estrelas como Will Ferrell, Jim Carrey e Nicole Kidman (os piores salários para o segundo ano em uma fileira) ficaram no final, exigindo grandes pagamentos por filmes que fracassaram. O desastre de Ferrell, Mais Estranho que a Ficção, ganhou apenas US$$ 1,60 por cada dólar recebido por ele. A Invasão perdeu US$ 2,70 para cada dólar pago pela Warner Bros para Nicole Kidman. Jennifer Garner ganhou alguns dos menores pagamentos do ranking, mas filmes como Elektra e Pegar e Largar foram tão ruins que ela ficou em quinto lugar. Com Pegar e Largar, a Sony ganhou apenas 35 centavos para cada dólar que ela recebeu.