SAIBA MAIS-Veja os comentários de alguns indicados ao Oscar Atrizes, cineastas e magnatas da indústria cinematográfica se reuniram neste domingo no Kodak Theatre, em Hollywood, para a 80a edição do Oscar. Veja abaixo alguns comentários feitos por atores e atrizes indicados ao Oscar no tapete vermelho. ELLEN PAGE (indicada para melhor atriz por "Juno"): Questionada sobre por que "Juno" foi um sucesso: "É singular e engraçado e todas estas coisas. Mas principalmente é sincero e honesto e genuíno. Também tem um sentimento otimista misturado com verdade". MARION COTILLARD (indicada para melhor atriz por "Piaf: Um Hino ao Amor"): "Eu conhecia as músicas dela (de Edith Piaf), mas nada sobre sua vida, então descobri tudo sobre ela durante esse filme. Isso é louco, é singular, especialmente estar entre estas atrizes espetaculares. Se você faz um filme francês você não espera tudo isso". DANIEL DAY-LEWIS (indicado para melhor ator por "Sangue Negro"): Questionado se havia visto sua atuação após o lançamento do filme: "Eu vi enquanto estava sendo montado, mas uma vez pronto, eu sinto que não é mais da minha conta".