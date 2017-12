SAIBA MAIS-Veja a lista dos premiados com o Oscar Veja a lista dos premiados com o Oscar, cuja 80a cerimônia aconteceu no domingo, no Kodak Theatre, em Hollywood. MELHOR FILME "Onde os Fracos Não Têm Vez" MELHOR DIRETOR Ethan e Joel Coen, por "Onde os Fracos Não Têm Vez" MELHOR ATRIZ Marion Cotillard, por "Piaf: Um Hino ao Amor" MELHOR ATOR Daniel Day-Lewis, por "Sangue Negro" ATRIZ COADJUVANTE Tilda Swinton por "Conduta de Risco" ATOR COADJUVANTE Javier Bardem em "Onde os Fracos Não Têm Vez" MELHOR FILME ESTRANGEIRO "The Counterfeiters", da Áustria MELHOR ROTEIRO ORIGINAL Diablo Cody, por "Juno" MELHOR ROTEIRO ADAPTADO Ethan e Joel Coen por "Onde os Fracos Não Têm Vez" LONGA DE ANIMAÇÃO "Ratatouille" CURTA DE ANIMAÇÃO "Peter & the Wolf" MELHOR CURTA-METRAGEM "Le Mozart des Pickpockets (The Mozart of Pickpockets)" MELHOR DOCUMENTáRIO "Taxi to the Dark Side" MELHOR DOCUMENTáRIO EM CURTA-METRAGEM "Freeheld" MELHOR MONTAGEM "Ultimato Bourne" EFEITOS VISUAIS "A Bússula de Ouro" MELHOR FOTOGRAFIA "Sangue Negro" MELHOR EDIÇÃO DE SOM "O Ultimato Bourne" DIREÇÃO DE ARTE "Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" FIGURINO "Elizabeth: A Era de Ouro" MAQUIAGEM "Piaf: Um Hino ao Amor" MELHOR TRILHA SONORA Dario Marianelli por "Desejo e Reparação" MELHOR CANçãO Falling Slowly, de "Once"