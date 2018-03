SAIBA MAIS-Quem são as Bond girls? O novo filme de James Bond, "Quantum of Solace", quebrou recordes de bilheteria na Grã-Bretanha e em vários outros países. Desde o primeiro filme, "007 contra o Satânico Dr. No", lançado há 46 anos, o papel das mulheres (chamadas de "Bond Girls") foi objeto de debate. Saiba quem foram as Bond girls, começando com Ursula Andress, que saiu do mar vestindo um biquíni em "Dr. No". HONEY RYDER - interpretada por Ursula Andress. FILME: 007 contra o Satânico Dr.No (1962) PUSSY GALORE - interpretada por Honor Blackman FILME: 007 contra Goldfinger (1964) DOMINO DERVAL - interpretada por Claudine Auger FILME: 007 contra a Chantagem Atômica (1965) TRACY BOND nee Vincenzo - interpretada por Diana Rigg FILME: 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade (1969) TIFFANY CASE - interpretada por Jill St. John FILME: Os Diamantes São Eternos (1971) MARY GOODNIGHT - interpretada por Britt Ekland FILME: 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974) ANYA AMASOVA - interpretada por Barbara Bach FILME: O Espião Que me Amava (1977) OCTOPUSSY - interpretada por Maud Adams FILME: 007 contra Octopussy (1983) PAM BOUVIER - interpretada por Carey Lowell FILME: 007 - Permissão para Matar (1989) NATALYA SIMONOVA - interpretada por Izabella Scorupco FILME: 007 contra GoldenEye (1995) WAI LIN - interpretada por Michelle Yeoh FILME: O Amanhã Nunca Morre (1997) ELEKTRA KING: interpretada por Sophie Marceau FILME: O Mundo Não é o Bastante (1999) JINX - interpretada por Halle Berry FILME: Um Novo Dia para Morrer (2002) VESPEER LYND - interpretada por Eva Green FILME: Casino Royale (2006) CAMILLE - interpretada por Olga Kurylenko FILME: Quantum of Solace (2008)