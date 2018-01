SAIBA MAIS-Principais filmes que vão competir em Berlim

Seguem os títulos dos 26 filmes da competição principal, com o país principal de produção, os nomes do diretor e dos atores principais. Seis dos filmes não vão concorrer a prêmios.

- * "Exit Through the Gift Shop" (Grã-Bretanha), de Banksy

- * "The Kids Are All Right" (EUA/França), de Lisa Cholodenko. Com Julianne Moore, Annette Bening

- "A Family" (Dinamarca), de Pernille Fischer Christensen

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- "Mammuth" (França), de Benoit Delepine. Com Gerard Depardieu e Isabelle Adjani

- "Howl" (EUA), de Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Com David Strathairn

- "The Robber" (Áustria/Alemanha), de Benjamin Heisenberg

- * "Please Give" (EUA), de Nicole Holofcener. Com Catherine Keener

- * "My Name Is Khan" (Índia), de Karan Johar. Com Shah Rukh Khan

- "Honey" (Turquia/Alemanha), de Semih Kaplanoglu

- "Greenberg" (EUA), de Noah Baumbach. Com Ben Stiller, Rhys Ifans, Jennifer Jason Leigh

- "A Somewhat Gentle Man" (Noruega), de Hans Petter Moland

- "The Hunter" (Alemanha/Irã), de Rafi Pitts

- "The Ghost Writer" (França/Alemanha/Grã-Bretanha), de Roman Polanski. Com Ewan McGregor, Pierce Brosnan

- "How I Ended This Summer" (Rússia), de Alexei Popogrebsky

- "Apart Together" (China), de Wang Quan'an

- "Shahada" (Alemanha), de Burhan Qurbani

- "Jud Suss" (Áustria/Alemanha), de Oskar Roehler. Com Moritz Bleibtreu

- "If I Want To Whistle, I Whistle" (Romênia/Suécia), de Florin Serban

- * "Ilha do Medo" (EUA), de Martin Scorsese. Com Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley, Michelle Williams

- "Rompecabezas" (Argentina/França), de Natalia Smirnoff

- "Submarino" (Dinamarca), de Thomas Vinterberg

- "Caterpillar" (Japão), de Koji Wakamatsu

- "The Killer Inside Me" (EUA/Grã-Bretanha), de Michael Winterbottom. Com Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson

- * "About Her Brother" (Japão), de Yoji Yamada

- "A Woman, A Gun And A Noodle Shop" (China), de Zhang Yimou

- "On the Path" (Bósnia-Herzegóvina/Áustria/Alemanha), de Jasmila Zbanic

* indica os filmes que não vão concorrer a prêmios.