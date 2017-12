SAIBA MAIS-Oscar tem 80a cerimônia neste domingo A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas apresenta sua 80a cerimônia de entrega dos Oscar no domingo, 24 de fevereiro, com transmissão ao vivo desde o Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia será apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart. Seguem alguns dados sobre os Oscar. *PRIMÓRDIOS --Quando os primeiros prêmios da Academia foram entregues, em 16 de maio de 1929, o cinema acabava de deixar sua fase muda para trás. A primeira cerimônia aconteceu no Blossom Room do Hollywood Roosevelt Hotel. --Os prêmios de melhor atriz e ator foram dados respectivamente a Janet Gaynor, por "Sétimo Céu," e Emil Jannings, por "A Última Ordem." --O filme da Warner Bros. "O Cantor de Jazz" recebeu um prêmio especial por ser "o pioneiro destacado do cinema falado, que revolucionou a indústria cinematográfica." A Academia decidiu que "O Cantor de Jazz" não poderia concorrer a melhor filme porque seria injusto que um filme falado concorresse com filmes mudos. *1939 E "E O VENTO LEVOU" --1939 foi um dos anos mais memoráveis na história do cinema nos EUA, tendo rendido clássicos como "O Mágico de Oz," "No Tempo das Diligências," "A Mulher Faz o Homem," "Ninotchka," "O Morro dos Ventos Uivantes" e "Adeus, Mr. Chips." --"E o Vento Levou," dirigido por Victor Fleming e com quase quatro horas de duração, foi o maior longa-metragem lançado até aquela data e o maior vitorioso nos Oscar daquele ano. Além disso, foi o primeiro filme a cores a receber o troféu de melhor filme. --O filme recebeu 13 indicações e ganhou oito Oscar competitivos, além de duas citações especiais, ambos recordes da época. Esse recorde seria mantido até "Gigi" (1958) receber nove Oscar. --Os dois prêmios principais de atuação foram dados a artistas ingleses -- pela primeira vez na história da Academia. A novata Vivien Leigh levou o Oscar pelo papel de Scarlett O'Hara em "E O Vento Levou," e Robert Donat o recebeu pelo papel-título de "Adeus, Mr. Chips." *MAIOR NÚMERO DE PRÊMIOS --O épico de 1959 "Ben Hur" marcou um novo recorde ao conquistar 11 Oscar, um marco que só foi igualado, quase quatro décadas mais tarde, pelo blockbuster "Titanic," indicado em 12 categorias e premiado em todas menos uma delas. --A americana Meryl Streep detém o recorde do maior número de indicações como atriz -- 14 -- e recebeu dois Oscar. Katharine Hepburn foi indicada 12 vezes, mas venceu quatro. Ingrid Bergman é o próximo nome na lista, com três Oscar. Jack Nicholson é o ator com o maior número de indicações, 12, e três Oscar. Walter Brennan também conquistou três Oscar, mas foi indicado apenas quatro vezes. *2007: --Os Oscar de ator e atriz principais do ano passado foram entregues a Forest Whitaker, pelo papel do ditador ugandense Idi Amin em "O Último Rei da Escócia," e Helen Mirren pelo papel da rainha britânica Elizabeth 2a em "A Rainha." O thriller policial "Os Infiltrados," de Martin Scorsese, recebeu o Oscar de melhor filme, e Scorsese, o de melhor diretor. Fonte: Reuters/www.filmsite.org