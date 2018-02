SAIBA MAIS- Indicados ao Oscar 2009 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira os indicados à 81a edição do Oscar. A cerimônia de entrega será no dia 22 de fevereiro, em Hollywood. Confira a lista de indicados em cada categoria. MELHOR FILME "O Curioso Caso de Benjamin Button" "Frost/Nixon" "Milk - A Voz da Igualdade" "O Leitor" "Slumdog Millionaire" MELHOR ATOR Richard Jenkins - "The Visitor" Frank Langella - "Frost/Nixon" Sean Penn - "Milk - A Voz da Igualdade" Brad Pitt - "O Curioso Caso de Benjamin Button" Mickey Rourke - "O Lutador" MELHOR ATRIZ Anne Hathaway - "O Casamento de Rachel" Angelina Jolie - "A Troca" Melissa Leo - "Frozen River" Meryl Streep - "Doubt" Kate Winslet - "O Leitor" MELHOR ATOR COADJUVANTE Josh Brolin - "Milk - A Voz da Igualdade" Robert Downey Jr. - "Trovão Tropical" Philip Seymour Hoffman - "Doubt" Heath Ledger - "Batman -- O Cavaleiro das Trevas" Michael Shannon - "Apenas um Sonho" MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Amy Adams - "Doubt" Penélope Cruz - "Vicky Cristina Barcelona" Viola Davis - "Doubt" Taraji P. Henson - "O Curioso Caso de Benjamin Button" Marisa Tomei - "O Lutador" MELHOR DIRETOR David Fincher - "O Curioso Caso de Benjamin Button" Ron Howard - "Frost/Nixon" Gus Van Sant - "Milk - A Voz da Igualdade" Stephen Daldry - "O Leitor" Danny Boyle - "Slumdog Millionaire" MELHOR ANIMAÇÃO "Bolt - Supercão" "Kung-Fu Panda" "WALL-E" MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA "The Baader Meinhof Complex" - Alemanha "The Class" - França "Departures" - Japão "Revanche" - Áustria "A Valsa com Bashir" - Israel