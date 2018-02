SAIBA MAIS-Dez filmes de destaque no Festival de Veneza

- "At Any Price"

O ex-galã de "High School Musical" Zac Efron continua sua busca por papéis em filmes alternativos e de baixo orçamento e encena essa história de pai e filho contra o mundo competitivo da agricultura moderna.

- "Bella Addormentata"

Marco Bellocchio aborda o tema do direito de viver ou morrer nesta dramatização dos últimos dias da vida de Eluana Englaro, que ficou em estado vegetativo após um acidente de carro.

- "The Company You Keep"

O veterano ator e diretor Robert Redford estrela e dirige este suspense político sobre um ex-militante de esquerda nos Estados Unidos, que é exposto por um jovem repórter agressivo e ambicioso, interpretado por Shia LaBeouf. O elenco inclui Julie Christie, Sam Elliott, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper e Susan Sarandon.

- "Fill the Void"

O diretor Rama Burshtein conta a história de Shira, de 18 anos, que é forçada a escolher entre o homem que quer se casar e o homem que sua família hassídica ortodoxa acredita que é seu dever se casar.

- "The Master"

Paul Thomas Anderson retorna à telona depois de dirigir o sucesso de 2007 "Sangue Negro" com uma história que aborda a Cientologia, garantindo bastante interesse da imprensa dado o perfil controverso da religião em Hollywood e além.

- "Passion"

Brian De Palma volta a Veneza com este suspense erótico, com Rachel McAdams e Noomi Rapace como colegas de trabalho cuja rivalidade se transforma em um perigoso jogo de manipulação, sedução e violência.

- "The Reluctant Fundamentalist"

O diretor indiano Mira Nair adaptou a história de mesmo nome de Mohsin Hamid. O filme acompanha um jovem paquistanês que está se dando bem em Wall Street quando os ataques de 11 de Setembro atrapalham a sua vida.

- "Spring Breakers"

A história de Harmony Korine sobre quatro jovens estudantes que se preparam para a "semana do saco cheio" deve agitar o evento, já que a cantora e ex-atriz da Disney Selena Gomez, que namora Justin Bieber, está no papel principal.

- "Wadjda"

A cineasta saudita inovadora Haifaa al-Mansour diz que esta história de esperança e perseverança é o primeiro longa-metragem a ser filmado inteiramente na Arábia Saudita. O filme acompanha uma garota de 10 anos que mora em Riad e sonha em comprar uma linda bicicleta verde, mas sua busca a leva a enfrentar discriminação.

- "To the Wonder"

Ao longo de sua carreira que já ultrapassa os 40 anos, Terrence Malick dirigiu apenas seis longa-metragens. Mas dois desses foram lançados em dois anos -- "To the Wonder" sai um ano após "A Árvore da Vida" ganhar a Palma de Ouro em Cannes.

O filme, com censura 18 anos devido às cenas de sexo e nudez, traz Rachel McAdams, Ben Affleck e Javier Bardem em um drama romântico na qual um homem se reencontra com um velho amigo após seu casamento com uma europeia desmoronar.