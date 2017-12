SAIBA MAIS-Conheça os indicados ao Oscar de melhor filme Veja alguns dados sobre os indicados ao Oscar de melhor filme, o prêmio mais importante da indústria cinematográfica, que chega a sua 80a edição no domingo, em Los Angeles. * "DESEJO E REPARAÇÃO" -- O épico britânico da 2a Guerra Mundial sobre dois amantes separados por uma traição familiar foi indicado ao Oscar em sete categorias. --O filme recebeu o Globo de Ouro de melhor drama e o de melhor trilha sonora original. -- O longa é uma adaptação do romance "Reparação," de Ian McEwan, sobre uma garota cheia de imaginação que faz uma acusação falsa com consequências trágicas. -- O filme traz a atriz britânica Keira Knightley novamente trabalhando com o diretor britânico Joe Wright, com quem já colaborara em "Orgulho e Preconceito." Nesse filme, Knightley fez o papel de Elizabeth Bennett, que lhe valeu uma indicação ao Oscar. * "JUNO" -- Nesta comédia excêntrica, a estudante de espírito independente Juno MacGuff engravida e decide ter o bebê para entregá-lo a um casal sem filhos. -- Ellen Page, que faz o papel de Juno, foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Jason Reitman é candidato ao Oscar de direção, e Diablo Cody, ao de roteiro original. * "CONDUTA DE RISCO" -- O filme trata de um advogado que resolve questões delicadas para um escritório de advocacia nova-iorquino e cobre temas como a corrupção em grandes empresas e a cobiça pessoal. -- Recebeu sete indicações ao Oscar. -- É estrelado por George Clooney, indicado ao Oscar de melhor ator, e por Tom Wilkinson e Tilda Swinton, indicados nas categorias coadjuvantes. -- Clooney disse que não foi pago pelo papel-título. Ele tem o hábito de intercalar grandes filmes comerciais com trabalhos de orçamento menor e questões pertinentes. * "ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ" -- O filme é uma reflexão sobre valores morais decadentes, apresentada através de uma perseguição sangrenta. -- Foi dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen e recebeu oito indicações ao Oscar, empatando com "Sangue Negro." -- Recebeu dois prêmios do Sindicato dos Atores: um pelo conjunto do elenco e outro para o espanhol Javier Bardem, que faz um assassino frio, na categoria de melhor ator coadjuvante. -- O Sindicato de Diretores também premiou os irmãos Coen na categoria melhor direção. -- O filme também deu a Scott Rudin e aos irmãos Coen o prêmio máximo do Sindicato de Produtores. -- Os irmãos Coen receberam do Sindicato de Roteiristas dos EUA o prêmio de melhor roteiro adaptado, a partir do livro "No Country for Old Men," de Cormac McCarthy. -- Estes quatro prêmios dos principais sindicatos de profissionais de Hollywood fazem de "Onde os Fracos Não Têm Vez" o favorito ao Oscar de melhor filme. * "SANGUE NEGRO" -- O filme gira em torno de um explorador de petróleo do início do século 20, Daniel Plainview, que enriquece muito, mas a um custo alto para sua alma. -- O diretor Paul Thomas Anderson baseou seu filme no romance "Oil!" (1927), de Upton Sinclair. -- O britânico Daniel Day-Lewis foi indicado ao Oscar pelo papel do explorador implacável e sedento de poder. O papel lhe valeu o Globo de Ouro de melhor ator num filme dramático. -- Recebeu oito indicações ao Oscar, empatando com "Onde os Fracos Não Têm Vez."