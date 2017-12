SAIBA MAIS-Conheça os indicados ao Oscar de melhor ator Seguem algumas informações sobre os indicados ao Oscar de melhor ator na 80a cerimônia anual dos prêmios mais importantes da indústria cinematográfica, que serão entregues no domingo, em Los Angeles. * GEORGE CLOONEY -- "Conduta de Risco" -- Idade: 46 (nascido em 6 de maio de 1961, em Kentucky, EUA). -- Filmes notáveis: "Boa Noite e Boa Sorte" (2005), "E aí, Meu Irmão, Cadê Você?" (2000), "Onze Homens e Um Segredo" (2001), "Syriana -- A Indústria do Petróleo" (2005), "Confissões de Uma Mente Perigosa" (2002). -- Prêmios e indicações anteriores: esta é a quarta indicação ao Oscar de Clooney. Ele recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante por "Syriana" e foi indicado por "Boa Noite e Boa Sorte" nas categorias direção e roteiro original. * DANIEL DAY-LEWIS -- "Sangue Negro" -- Idade: 50 (nascido em 29 de abril em 1957, em Londres). -- Filmes notáveis: "Gangues de Nova York" (2002), "Uma Janela para o Amor" (1985), "Meu Pé Esquerdo" (1989). --Prêmios e indicações anteriores: esta é a sua quarta indicação ao Oscar. Ele recebeu o prêmio de melhor ator por "Meu Pé Esquerdo" e foi indicado para o de melhor ator por "Em Nome do Pai" e "Gangues de Nova York." * JOHNNY DEPP -- "Sweeney Todd -- O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" -- Idade: 44 (nascido em 9 de junho de 1963, em Kentucky, EUA). -- Filmes notáveis: "Edward Mãos de Tesoura" (1990), "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça" (1999) e a trilogia "Piratas do Caribe." -- Prêmios e indicações anteriores: esta é a sua terceira indicação ao Oscar. Ele foi indicado como melhor ator por "Piratas do Caribe -- A Maldição do Pérola Negra" (2003) e "Em Busca da Terra do Nunca" (2004). * TOMMY LEE JONES -- "No Vale das Sombras" -- Idade: 61 (nascido em 15 de setembro de 1946 no Texas). -- Filmes notáveis: "Assassinos por Natureza" (1994), "Homens de Preto" (1997), "Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007). -- Prêmios e indicações anteriores: ele já foi indicado ao Oscar em duas outras ocasiões. Foi indicado como melhor ator coadjuvante em 1991 por "JFK -- A Pergunta que Não Quer Calar" e recebeu o Oscar nesta mesma categoria por "O Fugitivo" (1993). * VIGGO MORTENSEN -- "Senhores do Crime" -- Idade: 49 (nascido em 28 de outubro de 1958, em Nova York). -- Filmes notáveis: trilogia "O Senhor dos Anéis," "Retrato de Uma Mulher" (1996), "28 Dias" (2000). -- Prêmios e indicações anteriores: esta é sua primeira indicação ao Oscar.