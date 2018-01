SAIBA MAIS-Conheça curiosidades da cerimônia do Oscar A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira os indicados para a 80a edição do Oscar. O Oscar, prêmio mais cobiçado da indústria do cinema, será entregue em 24 de fevereiro no Kodak Theatre, um shopping center de Hollywood. Jon Steward será mestre de cerimônia, mas a greve dos roteiristas de Hollywood provocou incertezas sobre o formato da festa. Veja a seguir fatos importantes sobre o Oscar: -- O violento thriller "Onde os Fracos Não Têm Vez" e o sinistro drama "Sangue Negro" lideram a disputa com oito indicações cada, incluindo melhor filme e diretor. Ambos foram produzidos pela Paramount Vantage, da Viacom Inc., e pela Miramax Films, da Walt Disney Co. -- O romance de época britânico "Desejo e Reparação" e o trilher de tribunal "Conduta de Risco" concorrem em sete categorias. Os longas foram indicados para melhor filme, ao lado da comédia "Juno". -- Os estrangeiros indicados aos prêmios incluem os britânicos Daniel Day-Lewis por "Sangue Negro", Tom Wilkinson e Tilda Swinton por "Conduta de Risco" e Julie Christie por "Longe Dela". Também foram o espanhol Javier Bardem por "Onde os Fracos Não Têm Vez", a australiana Cate Blanchett por "Elizabeth: A Era de Ouro" e "I'm Not There", a francesa Marion Cotillard por "Piaf -- Um hino ao Amor", e a canadense Ellen Page por "Juno". -- Serão premiadas 25 categorias. O diretor de arte Robert Boyle, 98 anos, receberá um Oscar honorário em reconhecimento a uma carreira, que inclui trabalhos em filmes como "Intriga Internacional" e "Um Violonista no Telhado". -- A estatueta do Oscar entregue a cada um dos vencedores é feita de estanho folhado a ouro. Ela tem 34 cm de altura e pesa 3,9 kg. A origem do apelido "Oscar" é incerta, segundo o site da academia. -- Mais de 6 mil membros da academia participarão da votação secreta para escolher os ganhadores do Oscar. As cédulas de votação serão enviadas aos eleitores pelo correio em 30 de janeiro e devem ser devolvidas até 19 de fevereiro. (Por Dean Goodman)