SAIBA MAIS-Conheça as indicadas ao Oscar de melhor atriz Veja alguns dados sobre as indicadas ao Oscar de melhor atriz na 80a edição dos prêmios mais importantes da indústria cinematográfica, que serão entregues no domingo, em Los Angeles. * CATE BLANCHETT -- "Elizabeth -- A Era de Ouro" -- Idade: 38 (nascida em 14 de maio de 1969 na Austrália). -- Filmes notáveis: "Um Marido Ideal" (1999), "Chegadas e Partidas" (2001), "O Custo da Coragem" (2003) e "Notas Sobre um Escândalo" (2006). -- Também foi indicada este ano ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Não Estou Lá." -- Prêmios e indicações anteriores: a atriz já foi indicada cinco vezes, incluindo as duas deste ano. Ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz por "Elizabeth" (1998) e melhor coadjuvante por "Notas Sobre um Escândalo." Recebeu o Oscar de coadjuvante por "O Aviador" (2004). * JULIE CHRISTIE -- "Longe Dela" -- Idade: 66 (nascida em 14 de abril de 1941 na Índia). -- Filmes notáveis: "O Mundo Maravilhoso de Billy Liar" (1963), "Dr. Jivago" (1965), "Inverno de Sangue em Veneza" (1973), "Verão Vermelho" (1983). -- Prêmios e indicações anteriores: a indicação atual é a sua quarta. Ela foi indicada duas vezes ao Oscar de melhor atriz -- por "Quando os Homens São Homens" (1971) e "O Despertar do Desejo" (1997) -- e o recebeu por "Darling -- A Que Amou Demais" (1965). * MARION COTILLARD -- "Piaf -- Um Hino ao Amor" -- Idade: 32 (nascida em 30 de setembro de 1975 na França). -- Filmes notáveis: "Táxi -- Velocidade nas Ruas" (1998), "Eterno Amor" (2004), "Um Bom Ano" (2006). -- Prêmios e indicações anteriores: esta é a primeira vez em que Cotillard recebe uma indicação ao Oscar. * LAURA LINNEY -- "A Família Savage" -- Idade: 44 (nascida em 5 de fevereiro de 1964 nos EUA). -- Filmes notáveis: "Poder Absoluto" (1997), "O Show de Truman" (1998), "The House of Mirth" (2000), "Sobre Meninos e Lobos" (2003). -- Prêmios e indicações anteriores: esta é a sua terceira indicação ao Oscar. Ela já foi indicada como melhor atriz por "Conta Comigo" (2000) e melhor coadjuvante por "Kinsey -- Vamos Falar de Sexo" (2004). * ELLEN PAGE -- "Juno" -- Idade: 21 (nascida em 21 de fevereiro de 1987 no Canadá). -- Filmes notáveis: "Mouth to Mouth" (2005), "X-Men -- O Desafio Final" (2006). -- Prêmios e indicações anteriores: esta é a primeira vez em que Ellen Page é indicada ao Oscar.