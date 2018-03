SAIBA MAIS-A história do Golden Globes

* A AIEH foi formada em 1943 como forma de jornalistas estrangeiros reunirem-se para trocar ideias e ganhar acesso às estrelas de Hollywood.

*A primeira premiação da organização ocorreu em 1944 com uma cerimônia informal nos estúdios da 20th Century Fox. Jennifer Jones recebeu o prêmio de melhor atriz por "A Canção de Bernadette", que também ganhou melhor filme, enquanto Paul Lukas venceu como melhor ator por sua atuação em "Watch on the Rhine". Os prêmios foram entregues na forma de rolos de papel.

*Em conjunto com a apresentação do Golden Globes, a associação realizou o seu primeiro evento de gala social em 1945, com um banquete formal no Beverly Hills Hotel. "O Bom Pastor" venceu como melhor filme, Ingrid Bergman e Alexander Knox foram eleitos como melhores atriz e ator.

*O Golden Globes atual apareceu em 1946, quando a presidente da AIEH Marina Cisternas teve a ideia de usar a estatueta de um "globo de ouro" com um rolo de filme ao redor.

*Em 1952, a associação criou o prêmio Cecil B. De Mille para reconhecer uma "extraordinária contribuição para a área do entretenimento". O primeiro a recebê-lo foi o próprio De Mille.

*Em 1955, o Golden Globes começou a premiar trabalhos na televisão.

*Meryl Streep ganhou o maior número de prêmio (oito), seguida por Jack Nicholson (seis) e Francis Ford Coppola, Shirley MacLaine, Rosalind Russell e Oliver Stone (cinco cada).

(Reportagem de David Cutler)