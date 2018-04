Saia-justa na première do novo filme de George Clooney

Depois de um dia animado, em que a coletiva de imprensa foi transformada em um verdadeiro show à parte de George Clooney, uma pequena-grande saia-justa quase estragou a sessão de gala do novo filme do ator: The Men Who Stare At Goats.

George Clooney volta a reinar no Festival de Veneza

Depois do desfile pelo tapete vermelho no Festival de Cinema de Veneza, em que o ator desfilou com a namorada, a italiana Elisabetta Canalisna, com o ator Ewan McGregor e o diretor Grant Heslov, a première mundial do filme foi quase um fiasco. Tudo porque, apenas alguns minutos depois do início, a sessão foi interrompida. Motivo: problema no rolo do filme. A equipe técnica entrou em ação, mas o 'salvamento' todo levou mais de meia hora e os convidados ficaram incomodados.

Ao fim, tudo foi resolvido e a sessão prossegue neste momento. Resta saber se, depois da espera, o público vai aprovar a produção.