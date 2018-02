Sai o primeiro trailer de 'Vício Inerente'

O antecipado novo filme de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice (Vício Inerente), com Joaquin Phoenix e baseado no romance de Thomas Pynchon, finalmente ganhou seu primeiro trailer (veja abaixo).

Competidor certo na corrida pelos principais prêmios do cinema do ano que vem, o filme traz um Phoenix cabeludo e repete a parceria com o diretor de O Mestre (2013), que arrancou três indicações ao Oscar. O ator agora faz Doc Sportello, um detetive particular doidão que se envolve numa investigação bem complicada na Los Angeles dos anos 1960.

O livro foi publicado em 2009 pelo recluso autor americano Thomas Pynchon, hoje com 77 anos. Ele não dá entrevistas e sua última foto "oficial" já tem mais de 50 anos. Mas segundo o jornal The Independent, Pynchon pode fazer uma aparição na primeira adaptação ao cinema de um livro seu. A informação não é confirmada pelo diretor Paul Thomas Anderson, mas o ator Josh Brolin, outro dos protagonistas do filme, admitiu que Pynchon esteve presente no set de filmagens.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme também traz no elenco Owen Wilson, Reese Whitherspoon, Benicio Del Toro e Maya Rudolph. A estreia está marcada para o dia 4 de outubro, no Festival de Cinema de Nova York, e deve chegar ao circuito comercial dos Estados Unidos em dezembro.

Veja o trailer do filme (em inglês):