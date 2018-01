Sai o Framboesa de Ouro, para Cruise, Nicole e Paris Tom Cruise, Nicole Kidman e Paris Hilton foram os ganhadores do satírico prêmio Framboesa de Ouro, que elege os piores de 2005, e divulga os vencedores sempre um dia antes do Oscar. Mas eles foram superados por Jenny McCarthy, que ganhou três Framboesas pelo pior filme, atriz e roteiro da comédia romântica em que ela atuou e escreveu, Dirty Love. Cruise foi indicado como pior ator por seu papel em A Guerra dos Mundos, mas perdeu para Rob Schneider que foi premiado por Deuce Bigalow: European Gigolo. Mas Cruise venceu em uma nova categoria, pelo escandaloso espetáculo de seu romance com a atriz Katie Holmes. "Conhecido por preservar sua vida particular, ele apareceu pulando feito um macaco no programa de Oprah Winfrey dizendo-se apaixonado por Katie, fazendo o pedido de casamento na Torre Eiffel, com anel de brilhantes, diante de vários repórteres, "o que dá para imaginar que há um problema ali", segundo o fundador do prêmio John Wilson. Paris Hilton foi eleita como pior atriz coadjuvante por A Casa de Cera. "Eu posso te dizer que ela se tornou uma vencedora assim que eu ouvi que ela ia fazer o filme", disse Wilson. Nicole Kidman e Will Ferrell foram considerados o pior casal protagonista pelo filme A Feiticeira, enquanto Hayden Christensen foi escolhido como o pior ator coadjuvante por Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith. O Filho do Máskara, que ganhou oito indicações, foi premiado como o pior remake. O marido de McCarthy, John Asher, de quem ela se divorciou, ganhou o prêmio de pior diretor por Dirty Love. Veja a lista dos indicados Framboesa de Ouro 2006 Pior Filme Gigolô Europeu Por Acidente Dirty Love Os Gatões A Casa de Cera O Filho do Máskara Pior Ator Tom Cruise A Guerra dos Mundos Will Ferrell A Feiticeira e Kicking & Screaming Jamie Kennedy O Filho do Máskara The Rock Doom Rob Schneider Gigolô Europeu Por Acidente Pior Atriz Jessica Alba Quarteto Fantástico e Mergulho Radical Hilary Duff Doze é Demais 2 e The Perfect Man Jennifer Lopez A Sogra Jenny McCarthy Dirty Love Tara Reid Alone in the Dark Assuntos mais chatos de tablóides Tom Cruise e sua posição contra psiquiatria Tom Cruise, Katie Holmes, o sofá da Oprah Winfrey, a torre Eiffel e o ?bebê do Tom? Paris Hilton e quem quer que seja Sr. e Srs. Britney, o bebê deles e a câmera filmadora Os Simpsons: Ashlee, Jessica e Nick Ator coadjuvante Hayden Christensen Star Wars: Episódio III Alan Cumming O Filho do Máskara Bob Hoskins O Filho do Máskara Eugene Levy Doze É Demais 2 e o Cara Burt Reynolds Os Gatões e Golpe Baixo Atriz coadjuvante Carmen Electra Dirty Love Paris Hilton A Casa de Cera Katie Holmes Batman Begins Ashlee Simpson Undiscovered Jessica Simpson Os Gatões Pior dupla ou casal Will Ferrell e Nicole Kidman A Feiticeira Jamie Kennedy e qualquer um que divida a cena com ele O Filho do Máskara Jenny McCarthy e qualquer um burro o suficiente pra ser amigo dela ou sair com ela Dirty Love Rob Schneider e suas fraldas Gigolô Europeu Por Acidente Jessica Simpson e seus peitos Os Gatões Pior seqüência ou refilmagem A Feiticeira Gigolô Europeu Por Acidente Os gatões A Casa de Cera O Filho do Máskara Pior diretor John Asher Dirty Love Uwe Boll Alone in the Dark Jay Chandrasekhar Os Gatões Nora Ephron A Feiticeira Lawrence Gutterman O Filho do Máskara Pior roteiro A Feiticeira Nora Ephron, Delia Ephron e Adam McKay O Filho do Máskara Rob Schneider, David Garrett e Jason Ward Dirty Love Jenny McCarthy Os Gatões Escrito por John O´Brien O Filho do Máskara Escrito por Lance Khazei Todos os vencedores 2005 - Mulher-Gato 2004 - Contato de Risco 2003 - Destino Insólito 2002 - Fora de Casa 2001 - A Reconquista 2000 - As Loucas Aventuras de James West 1999 - Hollywood - Muito Além das Câmeras 1998 - O Mensageiro 1997 - Striptease 1996 - Showgirls 1995 - A Cor da Noite 1994 - Proposta Indecente 1993 - Uma Luz na Escuridão 1992 - Hudson Hawk - O Falcão Está à Solta 1991 - As Aventuras de Ford Fairlane e Fantasmas não transam 1990 - Jornada nas Estrelas 5: A Fronteira Final 1989 - Cocktail 1988 - Leonard Part 6 1987 - Howard, o Super-Herói e Sob o Luar da Riviera 1986 - Rambo II: A Missão 1985 - Bolero - Uma aventura em êxtase 1984 - A Mulher Só 1983 - Inchon! 1982 - Mamãezinha Querida 1981 - Can´t Stop the Music